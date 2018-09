epa06990524 Angel Di Maria of Paris Saint Germain celebrates after scoring a goal during the French Ligue 1 soccer match between Nimes Olympique and Paris Saint Germain, in Nimes, southern France, 01 September 2018. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO (File: 19980724.jpg )

Παραμένει στην Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι το 2021 ο Άνχελ Ντι Μαρία. Όπως ανακοίνωσαν οι πρωταθλητές Γαλλίας ο 30χρονος χαφ ανανέωσε το συμβόλαιό του για ακόμα μια τριετία με την ομάδα του Τόμας Τούχελ. Ο Ντι Μαρία φαίνεται πως είναι ικανοποιημένος στο Παρκ Ντε Πρενς, ενώ και η Παρί δείχνει ευχαριστημένη από την απόδοση το έμπειρου ποδοσφαιριστή.