Συνελήφθη Τούρκος στρατιωτικός στον Έβρο

Τhe Turkish bank of Evros river, the natural border between Greece - Turkey, as seen from Greek side on 7 May 2018. According to police figures, 3,986 people were caught illegally crossing the northeastern border in the Evros region in April, compared to 1,658 in March and 586 in February. In April 2017, the number stood at 327 people crossing the Greek-Turkish land border. / Η Τουρκική όχθη του ποταμού Έβρου, 7 Μαΐου 2018. Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, 3.986 άνθρωποι συνελήφθησαν για παράνομη διέλευση στα βορειοανατολικά σύνορα στην περιοχή του Έβρου τον Απρίλιο, έναντι 1.658 τον Μάρτιο και 586 τον Φεβρουάριο. Τον Απρίλιο του 2017, ο αριθμός τους ανερχόταν σε 327 άτομα. (File: 21_18_20180507_TK_5045.jpg )

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την σύλληψη τούρκου στρατιωτικού στην περιοχή του Πέμπλου στον Έβρο. Το περιστατικό δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί επίσημα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε στην κατοχή του οπλισμό.