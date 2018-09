Οκτώ συλλήψεις για τα επεισόδια στην Θεσσαλονίκη

Clashes during a demonstration on the Macedonian Name Issue on the occasion of the 83rd Thessaloniki International Fair opening that took place in the presence of Greece’s prime minister Alexis Tsipras and other government members in Thessaloniki, Greece on September 8, 2018. / Επεισόδια κατα τη διάρκεια συλλαλητηρίου για την Μακεδονία απο Παμμακεδονικές οργανώσεις παράλληλα με την ομιλία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στα πλαίσια της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα στις 8 Σεπτεμβρίου 2018. (File: 20180908181507__mg_91251536431847.jpg )

Οκτώ συλλήψεις -εκ των οποίων δύο ανήλικοι- 15 αστυνομικοί τραυματίες, ζημιές σε καταστήματα, πεζοδρόμια, κάδους απορριμμάτων και σταθμευμένα αυτοκίνητα, συνθέτουν τον απολογισμό των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή από το δημαρχιακό μέγαρο έως τον Λευκό Πύργο και την παλιά παραλία, στη διάρκεια του συλλαλητηρίου ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, από τους 28 που προσήχθησαν αρχικά, είναι επτά άνδρες και μία γυναίκα, η τελευταία για κατοχή ναρκωτικών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ειρήνης, και κατά περίπτωση για διακεκριμένες φθορές, απρόκλητες σωματικές βλάβες, αντίσταση κ.ά., με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Ζημιές προκλήθηκαν και σε τζαμαρίες του δημαρχιακού μεγάρου, απ’ όπου ξεκίνησαν τα επεισόδια όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλοιό στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, όπου τελούνταν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης. Ακολούθησαν συμπλοκές ανάμεσα σε μεμονωμένες ομάδες που αποσπάστηκαν από το συλλαλητήριο για το «μακεδονικό» και αστυνομικούς που προέβησαν σε χρήση χημικών και ρίψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Κουκουλοφόροι έστησαν οδοφράγματα, βάζοντας φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, ενώ έσπασαν πεζοδρόμια και ξήλωσαν μάρμαρα, πετώντας ό,τι έβρισκαν στους αστυνομικούς. Φθορές σημειώθηκαν σε πέντε καταστήματα επί της λεωφόρου Νίκης και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, μεταξύ αυτών και σε ένα όχημα με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας. Το σκηνικό αυτό επικράτησε για πάνω από τρεις ώρες, με αυξομειώσεις στην ένταση των επεισοδίων, ενώ η κατάσταση ομαλοποιήθηκε γύρω στις 11 το βράδυ, όταν και δόθηκαν στην κυκλοφορία οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης. Συνεργεία του κεντρικού δήμου βγήκαν στους δρόμους με σκούπες για την αποκατάσταση των ζημιών. Συνολικά 15 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και χρειάστηκε η παροχή των πρώτων βοηθειών.