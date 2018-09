Τσίπρας: Η ΝΔ να σταματήσει την πολιτική τυμβωρυχία με το Μάτι

Greece's prime minister Alexis Tsipras delivers press conference during the 83rd Thessaloniki International Fair (TIF) in Thessaloniki, Greece on September 9, 2018. / Συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στα πλαίσια της 83ης ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2018. (File: 20180909134456_img_20291536491086.jpg )

Σύσταση στη Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να παίζει το παιχνίδι της πολιτικής τυμβωρυχίας με αφορμή την τραγωδία στο Μάτι, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ. Σε ερώτηση για το αν θα υπερψηφίσει η κυβερνητική πλειοψηφία την πρόταση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη φονική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική ο κ. Τσίπρας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι : «όποια περαιτέρω προσπάθεια πολιτικής υπεραξίας για την τραγωδία θα καταδικασθεί από τον ελληνικό λαό. Διεξάγεται έρευνα από την Εισαγγελία για όλα τα δεδομένα και θα καταλήξει για τα αίτια της καταστροφής. Εγώ έσπευσα να καλέσω τον εμπειρογνώμονα από τον εξωτερικό τον κ. Γκόλνταμερ για τις αιτίες της καταστροφής. Συνιστώ στην ΝΔ να σταματήσει να παίζει το παιχνίδι της τυμβωρυχίας πάνω σε μια εθνική τραγωδία».