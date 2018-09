Τσίπρας για Μάτι: Οι νεκροί δεν κρύβονται, αλλά ούτε και εικάζονται

Greece's prime minister Alexis Tsipras delivers press conference during the 83rd Thessaloniki International Fair (TIF) in Thessaloniki, Greece on September 9, 2018. / Συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στα πλαίσια της 83ης ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2018. (File: 20180909134145_img_19911536491070.jpg )

Πολιτική χροιά βλέπει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πίσω από την σφοδρή κριτική για απόκρυψη των νεκρών κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που έγινε το βράδυ της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Σε σχετική ερώτηση ο κ. Τσίπρας απάντησε ότι: «οι νεκροί δεν κρύβονται, αλλά ούτε και εικάζονται». «Είδα έντονη κριτική» συνέχισε ο πρωθυπουργός «Υπάρχει και ένα όριο κι αν κανείς το ξεπεράσει το καταλαβαίνει ο κόσμος και τότε γυρίζει υπέρ εκείνου που επικρίνεται. Και όταν επιχειρείται πάνω σε αποκαϊδια και νεκρούς, με πολιτική πρόθεση, τότε δεν μπορεί κανείς να επικροτήσει. Θα έπρεπε να είμασταν πολύ ανόητοι αν προσπαθούσαμε εκείνο το βράδυ να κρύψουμε τους νεκρούς. Πώς να κρύψουμε τους νεκρούς. Οι νεκροί δεν κρύβονται, αλλά ούτε και εικάζονται. Διαψεύδεται η κριτική αυτή, καθώς δύο ώρες μετά την σύσκεψη στην Πυροσβεστική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε τον αριθμό των νεκρών. Τι νόημα έχει αυτή η διαρκής κριτική, που διαψεύδεται από την πορεία των πραγμάτων;» Όσον αφορά την παρουσία του κυβερνητικού σχήματος στην περιοχή της τραγωδίας ο πρωθυπουργός απάντησε: «Οι υπουργοί είναι καθημερινά στο Μάτι για να στηρίξουν εκείνους που το έχουν ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες. Έχουν ήδη αρχίσει οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων. Έχουν αρχίσει οι παρεμβάσεις που δεν έγιναν ποτέ πριν λόγω πολιτικού κόστους και εμείς τις κάνουμε και θα αναλάβουμε το πολιτικό κόστος, στη μνήμη των νεκρών».