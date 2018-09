Τσίπρας: Ακραία τα συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης για τη Μακεδονία

Greece's prime minister Alexis Tsipras delivers press conference during the 83rd Thessaloniki International Fair (TIF) in Thessaloniki, Greece on September 9, 2018. / Συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στα πλαίσια της 83ης ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2018. (File: 20180909135213_img_21081536491129.jpg )

«Ακραία» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τα χθεσινά συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Μάλιστα, κατά την άποψή του παρατηρήθηκε και έλλειψη μαζικότητας. Υπεραμύνθηκε ωστόσο το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν ελεύθερα υπερασπιζόμενοι τις απόψεις τους λέγοντας χαρακτηριστικά «είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη να διαδηλώνει ελεύθερα την άποψη του». Συγκεκριμένα στην πρώτη ερώτηση ερώτηση που εδέχθη κατά την συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός σχολίασε τα χθεσινά συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι φανερό, εκτός από την έλλειψη μαζικότητας, ότι οι πολίτες δεν είχαν την αντίστοιχη ευαισθησία που υπήρχε τον Φεβρουάριο, αλλά είχε ακραίο χρώμα. Θέλω να πω στους πολίτες ότι πρέπει να διαχωρίσουν τη θέση τους από τη ρητορική του μίσους και δεν πρέπει κανείς να παίζει με τις ευαισθησίες τους για εθνικά θέματα». Μάλιστα, υπεραμύνθηκε της Συμφωνίας λέγοντας ότι «αποτελεί ιστορική παρακαταθήκη για τη Θεσσαλονίκη και είναι θετική για την πόλη καθώς ανοίγει δρόμο στη Βόρεια Ελλάδα για να γίνει ατμομηχανή της οικονομίας, να γίνει γέφυρα των Βαλκανίων». Σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα στα Σκόπια λίγο πριν το δημοψήφισμα της 30ης Σεπτεμβρίου, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «παρακολουθούμε τη ρητορική των γειτόνων μας, η οποία μερικές φορές ξεπερνά τα συμφωνηθέντα» και συμπλήρωσε ότι «θα πρέπει, παρά την προεκλογική διαδικασία (σ.σ. στη γείτονα χώρα), να παραμένουν μέσα στα πλαίσια των συμφωνηθέντων».