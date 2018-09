Πάνος Καμμένος : Η ΝΔ είμαι εγώ, δεν είναι αυτοί…

Greece's prime minister Alexis Tsipras delivers his annual keynote speech during the opening of 83rd Thessaloniki International Fair (TIF) in Thessaloniki, Greece on September 8, 2018. / Ομιλία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στα εγκαίνια της 83ης ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2018. (File: 20180908194102_img_14261536433998.jpg )

Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο διαδικτυακό τόπο militaire.gr, κι όταν του ζητήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν έχουν κοπεί οριστικά οι δεσμοί του με τη ΝΔ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, τοποθετήθηκε ως εξής: «Η ΝΔ είμαι εγώ, δεν είναι αυτοί. Οι ΑΝΕΛ εκφράζουν τις αρχές του Κώστα Καραμανλή, της κοινωνικής κεντροδεξιάς». Ο ΥΕΘΑ εξαπέλυσε παράλληλα σφοδρή επίθεση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη και της Φώφης Γεννηματά: «Αυτοί τα βρήκαν μεταξύ τους για να καλύψουν τις απάτες τους, για να μην πάνε φυλακή όλοι μαζί». Και πρόσθεσε: «Κι αυτό είναι και το μεγάλο λάθος του Κυριάκου Μητσοτάκη, που στηρίζεται στον Σαμαρά και σε εκείνους που ύβριζαν και τον ίδιον και τον Καραμανλή». Σε σχέση με τα αναδρομικά των ενστόλων ο Πάνος Καμμένος είπε: «Επιστρέφουμε στους στρατιωτικούς και στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας τα κλεμμένα, γιατί τα πήραν από την τσέπη τους». Και πρόσθεσε ότι η καταβολή τους θα αρχίσει αμέσως και θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Αναφορικά με το ζήτημα των Σκοπίων ο ΥΕΘΑ κατηγόρησε Ζάεφ και Ντιμιτρόφ ότι με τις δηλώσεις τους προκαλούν τους Έλληνες. Για τη συμφωνία των Πρεσπών δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν να μην προχωρήσει, καθώς και ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από τους έλληνες πολίτες. Ο Πάνος Καμμένος, αναφερόμενος στην εμπλοκή και τη βούληση των ΗΠΑ να βάλουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι η ΠΓΔΜ πρέπει να αντιληφθεί πως δεν είναι η περιζήτητη νύφη, και πρόσθεσε: «Μόνο οι εξωγήινοι δεν έχουν κατέβει ακόμη για να πείσουν τους Σκοπιανούς να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών στο δημοψήφισμα». Ο ΥΕΘΑ αναγνώρισε ως κίνηση καλής θέλησης την απελευθέρωση των δύο ελλήνων στρατιωτικών από την Τουρκία, ωστόσο υπογράμμισε ότι οι προκλήσεις συνεχίζονται και δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί εφησυχασμό. Επίσης, ο Πάνος Καμμένος επισήμανε την τεράστια συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, ενώ έκανε λόγο για την ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης αυτών, με στόχο να μπορούν να καλύψουν πλέον ένα χώρο πολύ ευρύτερο από το Αιγαίο. Εξάλλου, ο ΥΕΘΑ έκανε λόγο για ανακήρυξη ΑΟΖ από την Ελλάδα τους επόμενους μήνες, κάτι που σημαίνει ότι η χώρα οφείλει να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις νέες ανάγκες που θα προκύψουν.