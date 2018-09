Ένωση Κεντρώων: Ο Τσίπρας καταστρέφει την χώρα

Event commemorating the 45 years from the Greek Navy's Counter-Coup, at Battleship G. Averof , in Athens, on May 21, 2018 / Εκδήλωση για τα 45 χρόνια από το Κίνημα του Ναυτικού, στο Θωρηκτό Αβέρωφ, στις 21 Μαΐου, 2018 (File: 00_027_jpeg_052120181526928011.jpg )

Για προσπάθειες απόκρυψης «του προσωπικού και κυβερνητικού αυταρχισμού» καταγγέλλει η Ένωση Κεντρώων τον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις των αγροτών, η Ένωση Κεντρώων συμβουλεύει επιδεικτικά τον πρωθυπουργό να αντιμετωπίσει κατάματα την οργή των αγροτών, ενώ χωρίς κανένα δισταγμό σχολιάζει πως ο κ. Τσίπρας έχει απομακρυνθεί από τον απλό κόσμο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως έχουν «πάρει διαζύγιο». Η ανακοίνωση της Ένωσης Κεντρώων σχετικά με τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ: «Στην συνέντευξή του στην ΔΕΘ ο κ. Τσίπρας πίσω από μια επιφανειακή δημοκρατικότητα επιχείρησε να κρύψει τον προσωπικό και κυβερνητικό αυταρχισμό του. Για την ονομασία των Σκοπίων δήλωσε ότι κατανοεί όσους έχουν αντίθετη άποψη, αλλά ο ίδιος θα προχωρήσει με το ζόρι στην κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Στην τελευταία ερώτηση, δήλωσε ότι οι αγρότες λαμβάνουν τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις εγκαίρως. Του προτείνουμε να επισκεφθεί τη Νάουσα Ημαθίας να δει την οργή των αγροτών προς το πρόσωπό του. Ο κ. Τσίπρας έχει πάρει διαζύγιο με τον απλό κόσμο και όσο παραμένει στην εξουσία καταστρέφει την χώρα και τον εαυτό του».